Азербайджан и Армения обсудили делимитацию границ

Азербайджан и Армения провели встречу по делимитации границ. Стороны договорились чаще проводить подобные переговоры.

Власти Азербайджана и Армении провели сегодня встречу по вопросам делимитации границ. Азербайджанскую Республику в этих переговорах представлял заместитель главы правительства Шахин Мустафаев, от Армении приехал вице-премьер Мгер Григорян. По итогам встречи представители двух стран договорились проводить подобные переговоры чаще. Об этом сообщил МИД Армении.

Кроме этого, стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются организационных и процедурных моментов.

Также представители властей договорились о создании документа, которое будет регламентировать проведение встреч и заседаний Государственных комиссий.

В процессе переговоров представители властей Азербайджана и Армении выразили намерение реализовать проект положения о совместной деятельности.

Отмечается, что дату следующей двухсторонней встречи власти выберут в рабочем режиме.