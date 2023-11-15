Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения обсудили делимитацию границ

Азербайджан и Армения обсудили делимитацию границ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Армения провели встречу по делимитации границ. Стороны договорились чаще проводить подобные переговоры.

Власти Азербайджана и Армении провели сегодня встречу по вопросам делимитации границ. Азербайджанскую Республику в этих переговорах представлял заместитель главы правительства Шахин Мустафаев, от Армении приехал вице-премьер Мгер Григорян. По итогам встречи представители двух стран договорились проводить подобные переговоры чаще. Об этом сообщил МИД Армении. 

Кроме этого, стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются организационных и процедурных моментов. 

Также представители властей договорились о создании документа, которое будет регламентировать проведение встреч и заседаний Государственных комиссий. 

В процессе переговоров представители властей Азербайджана и Армении выразили намерение реализовать проект положения о совместной деятельности. 

Отмечается, что дату следующей двухсторонней встречи власти выберут в рабочем режиме.

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