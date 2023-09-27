Главы МИД Азербайджана и Армении не встретятся на полях СМИД ОБСЕ

Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян участвуют в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Их личной встречи на саммите не будет. Там же находится Сергей Лавров.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов участвует в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

По данным ведомства, он выступит на мероприятии, а также встретится со своими коллегами из других стран, которые участвуют в саммите.

В армянском внешнеполитическом ведомстве заявили об отсутствии планов по встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Стоит добавить, что на съезде глав МИД ОБСЕ принимает участие российский министр Сергей Лавров.