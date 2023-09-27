Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел РФ и Азербайджана провели телефонный разговор. Сообщение о нем опубликовано на сайте МИД России.
"Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения"
– МИД РФ
Кроме того, дипломаты обсудили пути воплощения в жизнь всех трехсторонних заявлений, которые были подписаны лидерами России, Азербайджана и Армении с 2020 по 2022 год, – эти договоренности связаны с подготовкой армяно-азербайджанского мирного договора, делимитацией госграницы между странами и разблокированием транспортных связей.
Лавров и Байрамов коснулись различных вопросов российско-азербайджанской повестки и ситуации в регионе.
Министры условились также о дальнейших контактах на различных уровнях.