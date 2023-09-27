Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахе

Опубликовано: 19:52, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД РФ и Азербайджана провели сегодня вечером телефонный разговор. Лавров и Байрамов обсудили ситуацию в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Министры иностранных дел РФ и Азербайджана провели телефонный разговор. Сообщение о нем опубликовано на сайте МИД России.

"Обсуждена ситуация в Карабахе, включая вопросы оказания гуманитарного содействия, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения"

– МИД РФ

Кроме того, дипломаты обсудили пути воплощения в жизнь всех трехсторонних заявлений, которые были подписаны лидерами России, Азербайджана и Армении с 2020 по 2022 год, – эти договоренности связаны с подготовкой армяно-азербайджанского мирного договора, делимитацией госграницы между странами и разблокированием транспортных связей.

Лавров и Байрамов коснулись различных вопросов российско-азербайджанской повестки и ситуации в регионе.

Министры условились также о дальнейших контактах на различных уровнях.