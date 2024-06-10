Вестник Кавказа

"Гражданский договор" сорвал заседание парламента Армении

"Гражданский договор" сорвал заседание парламента Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фракция Никола Пашиняна своим неучастием сорвал заседание парламента Армении. На нем планировалось принято обращение с призывом к отставке.

Фракция армянского премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" отсутствует на заседании республиканского парламента, пишут местные СМИ.

На этом заседании парламентская оппозиция хотела принять обращение с призывом к отставке кабинета министров Армении.

Как заявил спикер парламента Ален Симонян, зарегистрированы 34 депутата, кворума нет.

Он подчеркнул, что заседание продолжится, если соберется нужное число голосов в течение 4 часов.

Стоит добавить, что "Гражданский договор" имеет 71 мандат в парламенте РА, который состоит из 107 депутатов.

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