"Гражданский договор" сорвал заседание парламента Армении

Фракция Никола Пашиняна своим неучастием сорвал заседание парламента Армении. На нем планировалось принято обращение с призывом к отставке.
Фракция армянского премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" отсутствует на заседании республиканского парламента, пишут местные СМИ.
На этом заседании парламентская оппозиция хотела принять обращение с призывом к отставке кабинета министров Армении.
Как заявил спикер парламента Ален Симонян, зарегистрированы 34 депутата, кворума нет.
Он подчеркнул, что заседание продолжится, если соберется нужное число голосов в течение 4 часов.
Стоит добавить, что "Гражданский договор" имеет 71 мандат в парламенте РА, который состоит из 107 депутатов.