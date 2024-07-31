Вестник Кавказа

Отели в Грузии стали дороже на 3%

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Провести отдых в грузинских отелях и гостиницах стало немного дороже – стоимость размещения увеличилась в среднем на 3% за 2024 год. Подробностями поделилась консалтинговая компания PMCG.

Грузия становится дороже для туристов: цены на проживание в отелях выросли более чем на 3% за 2024 год, рассказали в консалтинговой компании PMCG.

Объекты размещения семейного типа стали дороже на 5,6%, а стоимость отелей в три, четыре и пять звезд взлетела почти на 3% в сравнении с серединой лета прошлого года.

Снять номер в отеле с 5 звездами можно было за 589 лари (сейчас 18 тыс 700 рублей), с 4 звездами – за 272 лари (8 тыс 600 рублей) и с 4 звездами – за 178 лари (5 тыс 600 рублей).

Номер в гостиницах семенного типа стоил 114 лари (4 тыс 500 рублей).

Если сравнивать показатели с июнем этого года, то в июле индекс цен на отели вырос на 3,6%. В объектах семейного типа он снизился на 0,7%. Для отелей выше 3 звезд показатель увеличился на 3,7%.

Более значительно цены на отели в Грузии взлетели в 2022 году, когда международный туризм начал возрождаться после пандемии коронавируса. Один номер в отеле стал стоить в 2 раза дороже. В этом году доходы страны от иностранных путешественников увеличились на 5% и составили около $2,2 млрд (172,2 млрд рублей).

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