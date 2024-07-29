Грузия поставила новый рекорд по числу туристов

Международный туризм принес в первом полугодии нынешнего 2024 года рекордные $1,9 млрд – львиную часть доходов стране принесли туристы из ЕС и Великобритании, а также гости из соседних стран – Турции, России и Армении.

Грузия вышла на новый рекорд в международном туризме – только в первом полугодии нынешнего 2024 года доходы бюджета страны от иностранных визитеров составили $1,9 млрд, сообщила Национальная администрация туризма страны.

Главным источником пополнения казны стали гости из стран ЕС и Великобритании – число визитеров из них по сравнению с минувшим 2023 годом выросло на 14%, благодаря им бюджет страны пополнился $246 млн, , передает Trend.

В общей сложности в первом полугодии 2024 года иностранцы совершили в Грузию более 3 млн визитов – рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил 5,6%, а вот больше всего визитеров был из соседних Турции, России и Армении.