Опасный детский сад закрыли в Махачкале

В Махачкале за нарушение санитарных норм приостановили работу детского сада. Владельца обязали устранить нарушения санитарных норм

В результате плановой проверки Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения санитарного законодательства в одном из махачкалинских детских садов. Работа данного детского учреждения ставила под угрозу безопасность и здоровье детей.

В ходе проверки в детском саду были выявлены ряд грубых нарушений. В частности, это касается состояния помещений. Некоторые классы не соответствовали минимальным санитарным требованиям. Например, неудовлетворительное состояние пола, стен и окон, а также недостаточная вентиляция помещений. Такие условия могут привести к накоплению пыли, бактерий и грибков, что негативно сказывается на здоровье детей.

Также внимание контролирующих органов привлекали и санитарные условия на кухне, где готовилась еда для детей. В данном детском саду были зафиксированы случаи нарушения правил хранения продуктов, что также стало одним из поводов для принятия жестких мер.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора отметили недостаточное количество средств личной гигиены, а также их некачественное состояние.

"Роспотребнадзор приостановил деятельность детского сада в Махачкале за нарушения санитарного законодательства. Суд признал действия индивидуального предпринимателя, директора детского сада, противоправными, нарушающими права неопределенного круга лиц. Детский сад функционировал в Махачкале по нескольким адресам. До устранения нарушений все корпуса закрыты"

– пресс-служба управления Роспотребнадзора

Впоследствии Роспотребнадзор будет контролировать процесс устранения выявленных нарушений. Это также включает в себя повторную проверку состояния детского сада после выполнения предписаний.