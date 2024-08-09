Вестник Кавказа

ОАЭ потеряли популярность среди россиян летом

ОАЭ потеряли популярность среди россиян летом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В этом году спрос на летний отдых в Эмиратах среди российских туристов упал на 35% от прошлогоднего. При этом выросла популярность осенних туров.

Отдых в ОАЭ в летние месяцы в этом году выбрали значительно меньше россиян, чем летом прошлого года, делится Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные отечественных туроператоров.

"Спрос на поездки в Эмираты с июня по август в этом году упал на 35% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом объем бронирований на осень 2024 года увеличился на 80%"

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Упали почти вдвое продажи летних туров в ОАЭ и у агрегатора "Слетать.ру": в 2023 году доля ОАЭ составляла 5,5%, в 2024 году - 3,5%.

Доля ОАЭ упала с прошлогодних 27,5% до 9,5% летом текущего года у туроператора "Русский Экспресс".

На 20% меньше путевок в Эмираты реализовали этим летом в компании Fun&Sun. Там отметили, что туристы, съездившие в ОАЭ прошлым летом, в этом году решили сменить направление и отдыхали в Турции и Египте.

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