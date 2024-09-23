Вестник Кавказа

Новые электробусы прибыли в Сочи

Новые электробусы прибыли в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сочи получил новые электробусы. «Зеленый» транспорт прибыл из Белоруссии, всего транспортный парк пополнили девять электробусов.

В Сочи расширился парк общественного транспорта, получены новые импортные электробусы, об этом рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

«Стремимся к модернизации за счет машин на «зеленых» видах топлива. Это позволяет сохранить нашу уникальную природу, чистый воздух и укреплять рекреационный потенциал курорта»

– Прошунин

Город закупил девять белорусских электробусов и три станции зарядки. Одной зарядки хватает на 60 км пути.

Новые электробусы начнут курсировать по городу с 1 октября. Их поставят на маршрут «2М» в центре Сочи.

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