Новые электробусы прибыли в Сочи

Сочи получил новые электробусы. «Зеленый» транспорт прибыл из Белоруссии, всего транспортный парк пополнили девять электробусов.
В Сочи расширился парк общественного транспорта, получены новые импортные электробусы, об этом рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.
«Стремимся к модернизации за счет машин на «зеленых» видах топлива. Это позволяет сохранить нашу уникальную природу, чистый воздух и укреплять рекреационный потенциал курорта»
– Прошунин
Город закупил девять белорусских электробусов и три станции зарядки. Одной зарядки хватает на 60 км пути.
Новые электробусы начнут курсировать по городу с 1 октября. Их поставят на маршрут «2М» в центре Сочи.