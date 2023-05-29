Новые чартеры в Египет. Сколько стоит тур из Москвы на июнь?

Чартерных рейсов в Египет стало больше, компания "Интурист" предлагает пакетные туры с перелетом новой авиакомпанией.
Египетская чартерная авиакомпания Red Sea Airlines с 16 июня начнет выполнять рейсы между Москвой и Шарм-эль-Шейхом. Перевозчик был создан два года назад специально для того, чтобы доставлять туристов на курорты Красного моря. Теперь услугами этой компании смогут воспользоваться россияне.
"Интурист" с 16 июня будет отправлять россиян на отдых новым перевозчиком. Рейсы будут не блочные или сборные - все пассажиры на борту Boeing 737-800 будут клиентами "Интуриста". В июне Red Sea Airlines будет выполнять два рейса в неделю для туроператора, в июле - пять. Вылеты будут совершаться из Шереметьево.
К зиме "Интурист" планирует предложить такие туры в Египет и из других крупных городов России.
Цены на туры из Москвы 2023
Неделя в Шарм-эль-Шейхе в июне обойдется на двоих минимум в 105 тыс рублей при заселении в отель "три звезды" с питанием "все включено", в "четыре звезды" - от 107,5 тыс рублей, в "пять звезд" - от 118 тыс рублей.
Туры в Египет на лето догоняют по популярности туры в Турцию, отметили в компании, передает РИА Новости.