Чартеры в Шарм-эль-Шейх запускают из Волгограда

В следующем месяце "Уральские авиалинии" запустят чартеры на популярный курорт Египта из Волгограда. Первый рейс в Шарм-эль-Шейх назначен на 15 февраля.

Российская компания "Уральские авиалинии" готовится к запуску чартерных рейсов из Волгограда в египетский Шарм-эль-Шейх.

Сообщается, что это будет единственный перевозчик, осуществляющий рейсы между Волгоградом и Египтом. Первый рейс состоится 15 февраля, последний – 9 мая. Полетная программа будет сезонной.

Перевозка туристов будет осуществляться самолетами Airbus A321. Полетное время составит 4 часа.