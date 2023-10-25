Туры в Египет стали популярны на фоне снижения цен

Египет - главное направление отдыха, куда россияне в конце ноября приобретают туры. Сейчас отдых в Египте стоит на 20% меньше, чем в начале ноября.

Спрос на туры в Египет вырос в конце ноября, цены снова пойдут вверх ближе к новогодним праздникам, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"По данным сети "Магазин горящих путевок", Египет сейчас лидирует среди направлений отдыха по продажам у турагентств, на него приходится 26,5% от общего объема. Цены на направлении с начала ноября снизились в среднем на 20%"

– РСТ

В начале месяца тур на двоих стоил 152 тыс рублей, сегодня аналогичная путевка стоит менее 120 тыс рублей.

"С 30 ноября вплоть до новогодних дат можно купить тур на неделю в хороший отель 4* на двоих за 90 тыс рублей"

– РСТ

Также сейчас популярны у российских путешественников туры в Таиланд и Турцию.