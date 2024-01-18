Самолеты из России в Египет полетят через Анталью

Часть прямых рейсов из России в Египет будут проходить с технической посадкой в Анталье. При этом речь не идет о массовом изменении маршрута.

Часть рейсов египетского лоукостера Air Cairo, которые совершаются из России в Египет будут совершаться с технической посадкой на турецком курорте Анталья. Такую информацию представили в Ассоциации туристических операторов России. Отмечается, что мера носить временный характер и не является систематической.

"Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет, на которых летят туристы Pegas Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелеты через Анталью по техническим причинам. Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолета не выходят, турагентства и туристы проинформированы"

– АТОР

Ранее сообщалось, что прямые вылеты из России в Шарм-эш-Шейх массово меняют маршрут, и теперь будут совершать полеты с технической посадкой в турецкой Анталье. По данным туроператоров, эта информация не соответствует действительности.

Обратный путь также будет проходить через Турцию.