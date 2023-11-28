Турпоток в Египет установил рекорд в 2023 году

Почти 15 млн туристов отдохнули в Египте в прошлом году. Это максимальный показатель.
Турпоток в Египет в 2023 году оказался рекордным, проинформировал министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса.
Он сообщил, что за 12 месяцев страна приняла чуть более 14,9 млн гостей.
"В 2023 году были достигнуты рекордные показатели по числу туристов, приехавших в Египет"
– Исса
Прошлый рекорд по турпотоку был зафиксирован в 2010 году, тогда в Египте отдохнули свыше 14,7 млн человек.
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