Вестник Кавказа

Турпоток в Египет установил рекорд в 2023 году

Турпоток в Египет установил рекорд в 2023 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почти 15 млн туристов отдохнули в Египте в прошлом году. Это максимальный показатель.

Турпоток в Египет в 2023 году оказался рекордным, проинформировал министр туризма и по делам древностей Ахмед Исса.

Он сообщил, что за 12 месяцев страна приняла чуть более 14,9 млн гостей.

"В 2023 году были достигнуты рекордные показатели по числу туристов, приехавших в Египет"

– Исса

Прошлый рекорд по турпотоку был зафиксирован в 2010 году, тогда в Египте отдохнули свыше 14,7 млн человек.

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