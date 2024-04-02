Самолет в Шарм-эль-Шейх задержан в Перми на 10 часов

Лайнер египетской авиакомпании не прибыл вовремя в аэропорт Перми за пассажирами, направляющими в Шарм-эль-Шейх. На данный момент рейс задержан почти на десять часов.

Пассажиры в Перми с ночи ожидают своего рейса в Шарм-эль-Шейх, ожидается, что вылет будет осуществлен в середине дня - спустя почти 10 часов ожидания.

"4 июня в аэропорту города Перми (Большое Савино) задержан рейс Uj652 по маршруту Пермь - Шарм-эш-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines. Время вылета по расписанию - 03:50 (01:50 мск) 4 июня. Расчетное время вылета - 13:30 (11:30 мск) 4 июня"

– Уральская транспортная прокуратура

Регистрацию на авиарейс прошли 216 человек, в том числе 47 детей, часть туристов ожидает вылета в гостинице. По данным транспортной прокуратуры, задержка связана с поздним прибытием воздушного судна в Пермь.