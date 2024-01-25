Вестник Кавказа

В Египте появится высококлассный курорт Рас Гамила

Сноркелинг в Индийском океане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Египте на Красном море инвесторы из Саудовской Аравии планируют построить новый фешенебельный курорт. Застроить планируют территорию на севере Шарм-эль-Шейха, возле любимого дайверами рифа Рас Гамила.

На побережье Красного моря в Египте может появиться новый курорт премиум-класса.

Власти Египта решили наращивать туристическую инфраструктуру с помощью иностранных инвесторов - на Средиземном море курорт постоит ОАЭ, на Красно - Саудовская Аравия или Катар.

Египет готов отдать под новый курорт участок в северной части Шарм-эль-Шейха с лагуной Рас-Гамила, также рассматривается возможность строительства курортных зон на отдельных участках на побережье от Хургады до Марса Алама, пишут местные СМИ.

Риф Рас Гамила - жемчужина Шарм-Эль-Шейха, в этом месте необычайно богатый подводный мир. Инвесторы из Саудовской Аравии хотят превратить это место в премиальный курорт с пятизвездочными отелями высокого класса, что привлечет в Египет состоятельный иностранных туристов.

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