Непогода внесла коррективы в работу столичных аэропортов

Из-за ночного снегопада столичные аэропорты перешли на работу по фактической погоде – всего на вылет из столичных воздушных гаваней были задержаны 24 авиарейса.

По меньшей мере 24 авиарейса сегодня утром не поднялись в воздух в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", сообщает сервис "Яндекс. Расписание".

На 7:00 мск во "Внуково" задержаны восемь рейсов и два отменены, в "Домодедово" задержаны 12 рейсов и еще три отменены. В "Шереметьево" задержаны четыре рейса, передает РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодняшний прогноз Гидрометцентра РФ также не внушает особого оптимизма для авиапутешественников – снегопады в столичном регионе продолжатся, местами они будут сильными, ожидается метель, гололедица и от 8 до 6 до градусов мороза.