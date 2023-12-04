Сильная метель: в чем ее опасность и как уберечься от вьюги

Метель – иначе вьюга, пурга, буран – зимой происходят в России очень часто. Расскажем, что такое метель и откуда она берется, каковы правила поведения и что нельзя делать во время метели.

Метель – это опасное природное явление, при котором сильный ветер переносит снег в приземном слое воздуха. Любая метель может быть опасна для людей, чревата разрушениями.

Сильная метель – что это такое?

При сильной метели сложно понять, идет ли снег с неба или ветер поднимает его с земли.

Во время такой метели видимость падает до нескольких десятков метров.

Средняя скорость ветра при сильной метели – более 15 м/с.

Такая метель обычно длится дольше 12 часов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виды метели

Метеорологи подразделяют метели на три вида:

поземок,

низовая,

общая метель.

При поземке и низовой метели ветер несет уже выпавший снег, поднимая его с поверхности снежного покрова.

При общей метели к нему присоединяется снег из облаков.

Откуда берется метель?

Для любой метели "необходимо", чтобы снег на земле не был смерзшимся.

Поземок начинает при ветре 5-6 м/с и более. Видимость ухудшается незначительно.

Низовая метель возникает при ветре от 7-9 м/с. Снег перемещается в слое воздуха высотой несколько метров, видимость значительно ухудшается. Однако определить состояние неба (есть ли на нем облака) вполне можно.

При общей метели снега много, он переносится ветром со скоростью от 10 м/с на большой высоте, так что понять, падает ли он с неба, невозможно. Видимость очень плохая.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем опасность метели?

При метели высока вероятность возникновения снежных заносов – под ними могут оказаться дороги, дома и целые населенные пункты. Толщина снега может превышать метр, в горах достигать 5-6 м.

Видимость на дорогах может падать до 20-50 м, что чревато ДТП.

Выпавший снег может спровоцировать частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв ЛЭП.

Оказавшийся на улице во время метели человек может получить обморожение либо замерзнуть насмерть.

© Фото: Photo by Zac Durant on Unsplash

Правила поведения

Главное при метели – оставаться в помещении или надежном укрытии. Находиться на улице во время метели опасно.

Как уберечься от метели?

По возможности не выходите на улицу, причем переберитесь из легких в прочные здания. Если необходимость покинуть помещение все же возникла, не отправляйтесь в одиночку. В любом случае сообщите семье или соседям, куда и насколько вы идете.

Дома следите за сообщениями, которые могут передать по радио или ТВ. Подготовьтесь к возможному отключению света.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плотно закройте не только окна и двери, но и чердачные люки, отверстия для вентиляции. Оконные стекла укрепите бумажными лентами, если есть возможность – используйте ставни или щиты.

С открытых балконов и подоконников заберите вещи, чтобы их не унес ветер.

Что делать, если попал в метель?

Как вести себя, если метель застала в пути?

Перемещаться можно только по большим дорогам и шоссе. Если нужно выйти из машины, то обязательно нужно оставаться в пределах видимости.

Если автомобиль сломался или видимость совсем низкая, то лучше встать на обочине. При этом надо подавать сигнал тревоги с помощью:

прерывистых гудков,

поднятого капота,

яркой ткани на антенне.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ждать помощи надо в машине. Чтобы не замерзнуть, мотор держите включенным, стекло обязательно надо приоткрыть, чтобы из салона выходил угарный газ.

Если вы идете пешком вне города, заходите в первый попавшийся дом, чтобы узнать дорогу.

Если сил идти больше нет, не стоит двигаться до изнеможения, чтобы не упасть и не замерзнуть. Найдите укрытие и оставайтесь в нем. Нельзя прятаться в ямах или оврагах: велика вероятность, что вы не сможете выбраться из-под толстого слоя снега.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Укрытие можно сделать самостоятельно. Сначала оставьте ориентиры, чтобы после метели не заблудиться. Затем надо надеть на себя всю одежду, накинуть мешок, если он есть, взять максимально длинную палку и сесть в сухой снег на открытой местности, спиной к ветру. Вокруг начнет возникать снежная капсула. Расширяйте ее, уплотняя снег. А затем палкой проделайте отверстие для воздуха.

Еще одна опасность при метели – предметы, которые могут упасть на человека из-за ветра. Это обломки зданий, рекламных щитов, крыш, осколки стекла и провода. Защищаться от них можно с помощью щитов, ящиков и всего, что окажется под рукой.

В чем разница между вьюгой, бураном, метелью и пургой?

Вьюга, пурга, буран – синонимы, все эти слова означают сильную метель. Синоптики не делают между ними различия.

Слово пурга происходит от финского purku, оно используется на севере России и в Сибири.

Бураном (от турецкого boran) сильную метель называют в степях: на Южном Урале и в Казахстане.