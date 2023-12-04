Вестник Кавказа

Сильная метель: в чем ее опасность и как уберечься от вьюги

Елизавета Перелыгина
Сильная метель: в чем ее опасность и как уберечься от вьюги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Метель – иначе вьюга, пурга, буран – зимой происходят в России очень часто. Расскажем, что такое метель и откуда она берется, каковы правила поведения и что нельзя делать во время метели.

Метель – это опасное природное явление, при котором сильный ветер переносит снег в приземном слое воздуха. Любая метель может быть опасна для людей, чревата разрушениями.

Сильная метель – что это такое?

  • При сильной метели сложно понять, идет ли снег с неба или ветер поднимает его с земли.
  • Во время такой метели видимость падает до нескольких десятков метров.
  • Средняя скорость ветра при сильной метели – более 15 м/с.
  • Такая метель обычно длится дольше 12 часов.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виды метели

Метеорологи подразделяют метели на три вида:

  • поземок,
  • низовая,
  • общая метель.

При поземке и низовой метели ветер несет уже выпавший снег, поднимая его с поверхности снежного покрова.

При общей метели к нему присоединяется снег из облаков.

Откуда берется метель?

Для любой метели "необходимо", чтобы снег на земле не был смерзшимся.

  • Поземок начинает при ветре 5-6 м/с и более. Видимость ухудшается незначительно.
  • Низовая метель возникает при ветре от 7-9 м/с. Снег перемещается в слое воздуха высотой несколько метров, видимость значительно ухудшается. Однако определить состояние неба (есть ли на нем облака) вполне можно.
  • При общей метели снега много, он переносится ветром со скоростью от 10 м/с на большой высоте, так что понять, падает ли он с неба, невозможно. Видимость очень плохая.
Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем опасность метели?

При метели высока вероятность возникновения снежных заносов – под ними могут оказаться дороги, дома и целые населенные пункты. Толщина снега может превышать метр, в горах достигать 5-6 м.

Видимость на дорогах может падать до 20-50 м, что чревато ДТП.

Выпавший снег может спровоцировать частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв ЛЭП.

Оказавшийся на улице во время метели человек может получить обморожение либо замерзнуть насмерть.

© Фото: Photo by Zac Durant on Unsplash

Правила поведения

Главное при метели – оставаться в помещении или надежном укрытии. Находиться на улице во время метели опасно.

Как уберечься от метели?

По возможности не выходите на улицу, причем переберитесь из легких в прочные здания. Если необходимость покинуть помещение все же возникла, не отправляйтесь в одиночку. В любом случае сообщите семье или соседям, куда и насколько вы идете.

Дома следите за сообщениями, которые могут передать по радио или ТВ. Подготовьтесь к возможному отключению света.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плотно закройте не только окна и двери, но и чердачные люки, отверстия для вентиляции. Оконные стекла укрепите бумажными лентами, если есть возможность – используйте ставни или щиты.

С открытых балконов и подоконников заберите вещи, чтобы их не унес ветер.

Что делать, если попал в метель?

Как вести себя, если метель застала в пути?

Перемещаться можно только по большим дорогам и шоссе. Если нужно выйти из машины, то обязательно нужно оставаться в пределах видимости.

Если автомобиль сломался или видимость совсем низкая, то лучше встать на обочине. При этом надо подавать сигнал тревоги с помощью:

  • прерывистых гудков,
  • поднятого капота,
  • яркой ткани на антенне.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ждать помощи надо в машине. Чтобы не замерзнуть, мотор держите включенным, стекло обязательно надо приоткрыть, чтобы из салона выходил угарный газ.

Если вы идете пешком вне города, заходите в первый попавшийся дом, чтобы узнать дорогу.

Если сил идти больше нет, не стоит двигаться до изнеможения, чтобы не упасть и не замерзнуть. Найдите укрытие и оставайтесь в нем. Нельзя прятаться в ямах или оврагах: велика вероятность, что вы не сможете выбраться из-под толстого слоя снега.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Укрытие можно сделать самостоятельно. Сначала оставьте ориентиры, чтобы после метели не заблудиться. Затем надо надеть на себя всю одежду, накинуть мешок, если он есть, взять максимально длинную палку и сесть в сухой снег на открытой местности, спиной к ветру. Вокруг начнет возникать снежная капсула. Расширяйте ее, уплотняя снег. А затем палкой проделайте отверстие для воздуха.

Еще одна опасность при метели – предметы, которые могут упасть на человека из-за ветра. Это обломки зданий, рекламных щитов, крыш, осколки стекла и провода. Защищаться от них можно с помощью щитов, ящиков и всего, что окажется под рукой.

В чем разница между вьюгой, бураном, метелью и пургой?

Вьюга, пурга, буран – синонимы, все эти слова означают сильную метель. Синоптики не делают между ними различия.

Слово пурга происходит от финского purku, оно используется на севере России и в Сибири.

Бураном (от турецкого boran) сильную метель называют в степях: на Южном Урале и в Казахстане.

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