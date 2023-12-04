Столичный регион заметает снегом

В Москве и Подмосковье потеплело, однако на смену морозам пришли снегопады – минувшая ночь добавила 4-5 сантиметров снежного покрова, снегопады продолжатся.
Сегодня столичный регион окажется во власти метели и снегопада, однако будет заметно теплее, сообщает Гидрометцентр России.
"Облачно. Снег, по области местами сильный. Местами метель. Гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 6 до минус 4 градусов, по области от 8 до 3 градусов мороза. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с"
- Гидрометцентр России
Атмосферное давление будет повышенным и составит 750 мм ртутного столба, в ближайшие дни снегопады станут менее интенсивными, однако к пятнице в регион снова подойдет антициклон, который принесет с собой новые снежные заряды.
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