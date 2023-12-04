Вестник Кавказа

Метель и гололедица - непогода в Москве продлится до 13 декабря

Метель и гололедица - непогода в Москве продлится до 13 декабря
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
До середины рабочей недели погода в Москве будет опасной. На улицах скользко, временами метель, сильный ветер.

В Москве и Московской области до середины среды действует «желтый» уровень погодной опасности, причина в гололедице, сильном ветре и метелях.

«Период предупреждения – до 11:00 13 декабря. Местами метель, гололедица»

– Гидрометцентр РФ

Также москвичей предупреждают о сильном ветре, до вечера вторника.

Кроме того, в регионе продолжаются морозы, в связи с температурами значительно ниже климатической нормы до сегодняшнего вечера сохраняется «оранжевый» уровень опасности.

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