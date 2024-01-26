Вестник Кавказа

Неизвестный взял в заложники крупное предприятие в пригороде Стамбула

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
На место происшествия выехали подразделения спецназа. Захватчик вооружен, у него имеются психические проблемы.

Вооруженный мужчина удерживает в заложниках сотрудников крупного предприятия в пригороде Стамбула в течение последних трех часов. Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, речь идет о предприятии компании Procter & Gamble, которое находится в провинции Коджаэли.

Согласно предварительной информации, инцидент случился примерно в 15:00 (совпадает с московским). На место выехал спецназ. Туда же отправился губернатор провинции

Как сообщается, у преступника имеются проблемы с психикой. Свои действия он называет протестом против действий Израиля в секторе Газа.

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