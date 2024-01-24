Неизвестные атаковали католическую церковь в Стамбуле

Около трех часов назад неизвестные устроили стрельбу в церкви Стамбула. В результате вооруженной атаки погиб человек, нападавших разыскивает полиция.
В воскресенье, 28 января, в Стамбуле была совершена атака на католическую церковь. Соответствующую информацию подтвердили в МВД Турции.
"Сегодня около 11:40 местного времени (совпадает с московским) находившийся во время молитвы в церкви Святой Марии в районе Сарыер гражданин С. Т. подвергся вооруженному нападению со стороны двух лиц и, к сожалению, скончался"
– глава ведомства Али Ерликая
Он подчеркнул, что по факту произошедшего начато расследование.
Министр также добавил, что на лицах нападавших были маски, сейчас преступников разыскивает полиция.
Согласно предварительной информации, стрельба произошла во время молитвы в церкви Святой Марии. Огонь открыли двое неизвестных, им удалось скрыться с места происшествия.