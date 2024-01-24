Вестник Кавказа

Крики из багажного отсека вынудили пилотов посадить самолет в Турции

Самолет над морем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“

Пилоты турецкой авиакомпании экстренно посадили авиалайнер из-за громких звуков, которые доносились из багажного отделения. Около полуночи борт успешно приземлился в одном из городов Турции.

Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс СтамбулЭр-Рияд, экстренно приземлился в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе полета из багажного отсека воздушного судна стали доноситься громкие звуки. Практически сразу экипаж воздушного судна услышал оттуда крики о помощи со словом "помогите", после чего пилоты решили немедленно посадить авиалайнер.

Примерно в 0:10 борт успешно приземлился в аэропорту города Анталья.

Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.

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