Крики из багажного отсека вынудили пилотов посадить самолет в Турции

Пилоты турецкой авиакомпании экстренно посадили авиалайнер из-за громких звуков, которые доносились из багажного отделения. Около полуночи борт успешно приземлился в одном из городов Турции.
Самолет авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс Стамбул – Эр-Рияд, экстренно приземлился в Турции. Об этом сообщают местные СМИ.
В ходе полета из багажного отсека воздушного судна стали доноситься громкие звуки. Практически сразу экипаж воздушного судна услышал оттуда крики о помощи со словом "помогите", после чего пилоты решили немедленно посадить авиалайнер.
Примерно в 0:10 борт успешно приземлился в аэропорту города Анталья.
Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны.