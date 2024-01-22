Вестник Кавказа

Автобус перевернулся в Турции и убил шестерых

Автобус перевернулся в Турции и убил шестерых
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ДТП с участием автобуса произошло в Турции. Водитель потерял контроль из-за погоды. Жертвами автоаварии стали шесть человек, еще 33 получили травмы.

Турецкое издание Hürriyet сообщило о гибели шести человек в результате автоаварии с участием автобуса в северной части Турецкой Республики.

Водитель автобуса, не справившись с управлением из-за неблагоприятных погодных условий, допустил переворачивание транспорта на шоссе Кастамону-Ташкепрю.

Отмечается, что жертвами происшествия стали шесть человек, еще 33 получили травмы. Стоит добавить, что среди погибших нет граждан иностранных государств.

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