Вестник Кавказа

Небо Турции защитит новый радар

Небо Турции защитит новый радар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На защиту воздушного пространства Турецкой Республики встала новый радар. Он будет охранять небо Турции в круглосуточном режиме.

Глава Минтранса Турции заявил о том, что местными специалистами был создан радар, который будут осуществлять контроль за безопасностью воздушного пространства страны в круглосуточном режиме.  По его словам, аппарат размещен в одном из аэропортов на юго-востоке страны.

«Эта радарная система позволит обеспечить круглосуточный контроль всего воздушного пространства Турции на площади миллион квадратных километров. Разработанный с учетом рекомендаций Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol)»

– Абдулкадир Уралоглу.

Далее глава ведомства отметил, что аппарат соответствует всем международным стандартам качества.

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