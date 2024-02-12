Небо Турции защитит новый радар

На защиту воздушного пространства Турецкой Республики встала новый радар. Он будет охранять небо Турции в круглосуточном режиме.
Глава Минтранса Турции заявил о том, что местными специалистами был создан радар, который будут осуществлять контроль за безопасностью воздушного пространства страны в круглосуточном режиме. По его словам, аппарат размещен в одном из аэропортов на юго-востоке страны.
«Эта радарная система позволит обеспечить круглосуточный контроль всего воздушного пространства Турции на площади миллион квадратных километров. Разработанный с учетом рекомендаций Европейской организации по безопасности воздушного движения (Eurocontrol)»
– Абдулкадир Уралоглу.
Далее глава ведомства отметил, что аппарат соответствует всем международным стандартам качества.