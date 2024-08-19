Вестник Кавказа

Баку и Анкара обсудили расширение военного сотрудничества

Баку и Анкара обсудили расширение военного сотрудничества
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
Состоялась встреча представителей министерств обороны Азербайджана и Турции. Стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества.

И.о. замглавы Минобороны Азербайджана Намик Исламзаде в ходе своего визита в Турцию провел переговоры с представителями оборонного ведомства этой страны.

Как пишет пресс-служба министерства обороны АР, Исламзаде встретился с руководителем МО Турции Яшаром Гюлеров, а также главой Комитета оборонной промышленности Халуком Гергюном и командующим ВВС Зией Джемалем Кадыоглу.

Стороны поговорили о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничестве между странами, а также обменялись мнениями о совместных проектах.

Помимо этого, представители оборонных ведомств Турции и Азербайджана отметили важность дальнейшего расширения военного сотрудничества. Они также обсудили и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес.

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