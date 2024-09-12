Вестник Кавказа

Баку: Ереван проявляет неуважение к суверенитету Азербайджана

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана отметило недопустимость заявления Армении, где используются такие неуважительные формулировки, как "этническая чистка" и "нападение на Карабах".

Неприемлемо, что внешнеполитическое ведомство Армении называет "этнической чисткой" и "нападением на Карабах" локальные действия Азербайджана, направленные против террора и полного вывода армянских войск из района, а также на восстановление суверенитета Азербайджана, заявил МИД АР.

"Несмотря на то, что Армения утверждает, что является миролюбивой страной, обращение Армении к Карабаху, исконной и вечной земле Азербайджана, с такими вымышленными названиями, как "Нагорный Карабах", является ярким примером неуважения к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана"

- МИД Азербайджана

В ведомстве добавили, что все действия Азербайджана 19-20 сентября на территории Карабаха соответствовали международному праву.

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