Эрдоган поздравил азербайджанцев с 31-й годовщиной Дня национального спасения

Руководство Турецкой Республики поздравило сегодня азербайджанских граждан с 31-й годовщиной Дня национального спасения, выразив свои теплые чувства к Азербайджанской Республике и ее населению.

Лидер Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган через соцсети обратился сегодня к гражданам Азербайджанской Республики по случаю 31-й годовщины возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева в руководство государством, отмечаемого как День национального спасения.

"Искренне поздравляю с 15 июня - Днем национального спасения Азербайджана, передаю приветствие и любовь всем азербайджанским братьям. Да здравствует Азербайджан!"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также через соцсети к гражданам Азербайджана с поздравлениями обратилось и турецкое Минобороны, отметив единство турецкого и азербайджанского народов.

"Поздравляем дружественный и братский Азербайджан с Днем национального спасения. Сердечно приветствуем народ Азербайджана. Будем и далее поддерживать наших братьев и в горе, и в радости"

– Минобороны Турции