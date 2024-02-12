Почему Турция и Египет вложили мечи в ножны?

Спустя 12 лет турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Египет. Долгое время отношения двух стран оставались напряженными. Однако экономические факторы, новая геополитическая реальность в регионе и солидарность вокруг Палестины привели к нормализации отношений.

Причиной ухудшения отношений Анкары и Каира стали события "арабской весны". Правительство Эрдогана поддержало перемены в регионе. Приходившие к власти или пытавшиеся сделать это силы в Тунисе, Ливии, Египте и Сирии представляли запрещенное в России движение "Братьев-мусульман", близкое по идеологии и политической программе к правящей в Турции партии Справедливости и развития. Именно поэтому Анкара осуждала свержение президента Египта Мухаммеда Мурси и не признавала легитимность военного режима во главе с Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Кроме этого, конфликт разразился вокруг Ливии. Там Турция поддерживала признанное ООН Правительство национального согласия Фаиза Сараджа. Ас-Сиси вместе с ОАЭ и КСА помогал противостоящим ПНС силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В 2020 году, когда Хафтар был близок к захвату Триполи, где базировалось ПНС, Турция отправила на помощь Сараджу свою армию и остановила наступление. Египет угрожал войной Турции, но до прямого конфликта не дошло.

Как мирились Турция и Египет?

Если говорить о турецко-египетской нормализации, то объективности ради стоит заметить, что она началась не во время визита Эрдогана в Каир, а гораздо раньше.

В апреле 2021 года из Каира последовали примирительные и положительные заявления в адрес Эрдогана. Тогда премьер-министр Египта Мустафа Медбули поблагодарил турецкого президента за его работу в рамках председательства Турции в Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8). В качестве ответного реверанса бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу поздравил своего египетского визави Самеха Шукри с наступлением месяца Рамадан

Следующим этапом стал дипломатический обмен. 5-6 мая того же 2021 года в Каир прибыла делегация на уровне замминистра иностранных дел Турции Седата Онала. Стороны обсудили ситуацию в конфликтных регионах - Сирии, Ливии и Ираке. За пару дней до визита в Турции закрыли раздражающий египетское руководство спутниковый канал Mekameleen TV, аффилированный с "Братьями-мусульманами".

Примирение продвигалось достаточно медленно. Каир и Анкара пошли на повышение уровня взаимоотношений лишь в марте 2023 года, когда глава МИД Турции впервые за 11 лет прибыл в Каир. Поездка состоялась по приглашению египетской стороны. Определенным триггером переговоров на уровне глав МИД стали трагические события в Турции. В феврале Шукри выразил солидарность в связи с землетрясениями в восточных турецких вилаетах. Шукри и Чавушоглу обсудили подготовку встречи на уровне президентов и перспективы восстановления посольств. Чавушоглу оценил встречу как открытие "новой страницы" отношений стран. Уже в июле Египет и Турция взаимно вернули послов спустя 10 лет заморозки.

Значение визита Эрдогана

Хотя нынешний визит в Каир - первый для Эрдогана, он уже успел познакомиться с египетским коллегой. Первое их рукопожатие случилось на чемпионате мира по футболу в Катаре 20 ноября 2022 года. Ас-Сиси и Эрдоган также пересекались на "Большой двадцатке" в Индии в 2023 году и на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Саудовской Аравии после обострения в секторе Газа.

Главной страницей нормализации, безусловно, можно считать переговоры в Египте на уровне глав государств 14 февраля. На них президенты Египта и Турции подписали соглашение о формировании Совета стратегического сотрудничества. Ас-Сиси также отметил, что в апреле отправится с визитом в Турцию для участия в первом заседании совета. Эрдоган со своей стороны заметил, что намерен нарастить торговлю двух стран до $15 млрд. Египет выступает важным рынком для турецких экспортеров. Помимо торговли, Египет и Турция договорились о продаже Турцией беспилотников Египту.

В связи с продолжающимся обострением между ХАМАС и Израилем палестинская тема тоже стала одной из важных тем переговоров. Каир обеспокоен наплывом беженцев в южный город Рафах сектора Газа на границе с Египтом. Эрдоган поддержал озабоченность египтян. "Население сектора Газа не должно подвергаться изгнанию", сказал он, раскритиковав планы ЦАХАЛ по вторжению на Рафах. Турецкий лидер призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху "отказаться от политики массовых убийств в Рафахе".

Со своей стороны, Ас-Сиси поблагодарил Анкару за отправку гуманитарных грузов в сектор Газа. Египетский лидер повторно призвал прекратить боевые действия в Газе, "чтобы появилась возможность как можно скорее возобновить мирный процесс". Турция и Египет намерены совместно работать над остановкой гуманитарной катастрофы и прекращением войны в Палестине. "Турция намерена расширить сотрудничество с Египтом с целью достижения окончательного и устойчивого урегулирования палестинского вопроса", - отметил Эрдоган.

Причины финальной нормализации

Если говорить о причинах восстановления связей Турции и Египта, то главным триггером выступили не события в Палестине, а принятие Анкарой новой реальности в Каире. Укрепление власти Ас-Сиси вынудило правительство Эрдогана отказаться от попыток продвигать "Братьев-мусульман", что блокировало развитие торговых отношений двух стран.

Второй триггер - Ливия. Заморозка конфликта и формирование нового Правительства национального единства под руководством Абдул Хамида Дбейбы в 2021 году с учетом как турецких, так и египетских интересов способствовали снятию напряжения. Ас-Сиси перестал видеть в Триполи плацдарм для экспорта революции в Египет. Остановка же наступления со стороны Хафтара придало Анкаре уверенность, что ее достижения в Ливии не будут оспорены.

На региональном уровне восстановление связей с Египтом также коррелируется с улучшением связей Турции с другими арабскими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия. Нормальные отношения с соседями открывают новые экономические возможности для страдающей от финансового кризиса турецкой экономики.