В Кремле допустили встречу Путина и Эрдогана до выборов

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции может состояться до выборов, заявили в Кремле. Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков допустил визит российского лидера Владимира Путина в Турцию до президентских выборов в стране.

Пресс-секретарь заявил, что в настоящее время стороны готовятся ко встрече глав двух государств, однако, по его словам, сроки еще не определены.

"Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем и до выборов президента России"

- Дмитрий Песков

Ранее СМИ сообщали о переносе визита Путина в Турцию на конец апреля-начало мая из-за выборов в России и Турции.

Президентские выборы в России

Напомним, выборы президента России назначены на 17 марта текущего года. Голосование пройдет с 15 по 17 марта. В выборах будут участвовать четыре кандидата.