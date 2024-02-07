Анкара надеется на визит Путин после выборного цикла в России и Турции

В Анкаре заявили, что рассчитывают на визит Владимира Путина в Турцию после выборов. Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта, а муниципальные выборы в Турции - 31 марта.

Анкара надеется, что Владимир Путин совершит визит в Турцию после выборного цикла в обеих странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Собеседник заявил, что в настоящее время визит главы государства готовится, однако конкретных сроков пока нет.

Напомним, в России в этом году состоятся президентские выборы. Они пройдут 15-17 марта. В Турции 31 марта запланированы выборы в местные органы самоуправления.