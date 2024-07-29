Взорвавшийся автобус в Турции попал под обстрел

Стали известны детали ЧП, которое произошло сегодня на юго-востоке Турции. По словам главы МВД страны, автобус с пассажирами был обстрелян. Жертвой удара стал один человек.

Автобус с людьми внутри оказался под обстрелом сегодня в провинции Ширнак, заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Согласно распространенной сначала информации, автобус взорвался. Причина взрыва не уточнялась.

Теперь выяснилось, что транспортное средство, выполнявшее служебную функцию, попало под выстрелы. Огонь, по предварительным данным, велся из Северного Ирака.

Ерликая отметил, что ЧП случилось сегодня днем, сигнал о нем поступил примерно 12:40 по местному времени (совпадает с мск). Происшествие случилось со служебным автобусом, который принадлежит горнодобывающей компании. Когда он ехал по дороге в районе Силопи, произошел взрыв.

"В результате взрыва один наш гражданин погиб, восемь получили ранения, в том числе двое – тяжелые"

– глава МВД

Ведомство уже провело предварительное расследование, в нем участвовало и Минобороны. Установлен возможный мотив – им может быть конфликт по поводу угольной шахты.

Ерликая заверил, что все требующиеся меры безопасности уже приняты.

Ранее СМИ сообщили, что автобус был обстрелян из гранатометов.