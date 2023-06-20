Набиуллина: уровень экономической активности РФ возвращается в 2021 год

Опубликовано: 20:27, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Постепенно экономическая активность в России возвращается к уровню 2021 года, когда она демонстрировала рост в 5,6%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономическая активность в России возвращается к уровню 2021 года.

По ее словам, экономика страны по итогам 2021 года выросла на 5,6%, но в 2022-м снизилась на 2,1%.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, которая была в конце 2021 года. Мы говорим: «Восстановиться до своего потенциала»

– Эльвира Набиуллина

Глава регулятора отметила, что сейчас ЦБ может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам, один из которых - финансовое просвещение граждан.