Опубликовано: 14:03, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Ключевая ставка сохраняется на прежнем уровне шестой раз подряд. Регулятор допустил ее повышение в ближайшее время.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку прежней по итогам заседания совета директоров – на уровне 7,5% годовых. Ставка сохраняется на том же уровне шестой раз подряд, сообщает пресс-служба регулятора.

"Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе"

- Центробанк РФ

При этом ЦБ России допустил повышение ключевой ставки из-за увеличения инфляционного давления. Повышение ставки может произойти в ходе ближайших заседаний. Там подчеркнули, что ставка может повыситься для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году.

Также Банк России сохранил прогноз по инфляции на текущий год на уровне 4,5-6,5%. В то же время в регуляторе заявили о возвращении инфляции к 4% в следующем году.