На Ставрополье назвали сроки открытия нового корпуса онкодиспансера

На Ставрополье скорректировали сроки открытия нового корпуса онкодиспансера. Новый корпус ставропольского онкологического диспансера будет готов к приему пациентов через три года.

Строительство нового корпуса на базе Ставропольского онкологического диспансера начнется в ближайшее время, а завершение планируется в 2027 году. Общая площадь нового здания будет превышать 48 тыс кв м, что позволит создать современную инфраструктуру для лечения и диагностики онкологических заболеваний. Важно отметить, что проект включает множество специализированных отделений, что значительно увеличит возможности учреждения.

«Планомерно идем к завершению строительства, готовность объекта составляет порядка 60%. Новый корпус будет готов к приему пациентов в 2027 году»

– исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Ставрополья Сергей Величко

Поликлиническое отделение будет в состоянии принимать до 600 пациентов в смену. Это позволит не только оптимизировать процесс приема, но и снизить время ожидания для пациентов. Стационарное отделение нового корпуса будет рассчитано на 376 коек, что значительно увеличит количество мест для госпитализации пациентов. Эта пропускная способность позволит планировать более эффективное распределение ресурсов и минимизировать нагрузку на медицинский персонал.

В рамках нового корпуса предусмотрено оснащение современным медицинским оборудованием. Это включает в себя не только стандартные диагностические и терапевтические средства, но и уникальные устройства, которые позволят проводить сложные исследования на высоком уровне. Благодаря новым технологиям врачи смогут не только быстрее ставить диагнозы, но и разрабатывать индивидуальные планы лечения, что критически важно в онкологии.

Особое внимание будет уделено блоку трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Эта процедура становится все более актуальной в борьбе с онкологическими заболеваниями.