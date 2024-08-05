Медиков будет больше в Адыгее

В Адыгее проект «Билет в будущее» решит проблему дефицита медиков. Сейчас республике требуется около 300 врачей.

С 1 сентября в Адыгее стартует сезон профориентационного проекта «Билет в будущее». Одной из его ключевых задач является решение проблемы дефицита медкадров в регионе. Страна сталкивается с ощутимой нехваткой врачей, и Адыгея не исключение: по оценкам экспертов, региону требуется около 300 новых специалистов, чтобы обеспечить качественное медицинское обслуживание населения.

«Одним из партнеров проекта в наступающем учебном году станет Адыгейская республиканская клиническая больница, соответствующий договор уже заключен. Школьники региона познакомятся с медицинскими профессиями. И мы рассчитываем, что это позволит заинтересовать детей работой в сфере здравоохранения и в глобальном смысле в будущем позитивно повлияет на решение проблемы существующего дефицита врачебных кадров в регионе»

– региональный координатор проекта Наталья Щербина

Проект «Билет в будущее» был запущен с целью содействия профориентации школьников и создания целого комплекса мероприятий по подготовке будущих специалистов в различных областях. В 2024 году особое внимание уделяется медицинским профессиям, что связано с дефицитом врачей в регионах.

Основные цели проекта включают:

Профориентация молодежи: формирование осознанного выбора профессии среди школьников. Участники проекта смогут посетить мастер-классы, семинары и лекции от профессионалов в области медицины.

Создание моделей карьерного роста: проект предлагает возможности для стажировок и практики в медицинских учреждениях региона.

Привлечение кадров в медицину: «Билет в будущее» предполагает разработку программ, направленных на привлечение врачей в Адыгею, а также поддержку существующих специалистов. Тренинги, программы повышения квалификации и профессиональные ориентиры помогут закрепить медицинские кадры в регионе.