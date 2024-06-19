Военных врачей будут готовить в СКФО

В СКФУ открывается новое образовательное направление: в университете будет вестись подготовка военных врачей. Об этом сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Современные вооруженные конфликты требуют от врачей на поле боя особой подготовки и специализированных навыков. В связи с этим в Ставропольском университете будет запущена программа подготовки военных врачей, которая будет длиться три года. Эта инициатива направлена на повышение уровня медицинской помощи для военнослужащих и мирного населения в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций.

«По заказу Минобороны РФ в вузе стартует новое направление подготовки студентов-медиков. Для обеспечения российской армии медицинскими специалистами университет начинает подготовку военных врачей. Студенты СКФУ смогут обучаться по специальности "Лечебное дело в наземных войсках" и смогут получить офицерское звание "Лейтенант медицинской службы запаса»

– СКФУ

Отмечается, что программа подготовки военного медперсонала будет включать в себя теоретические занятия, практику на полевых учебных площадках, а также стажировки в военных медицинских учреждениях. Обучение продлится три года и будет включать изучение специфики военно-медицинской службы, тактики оказания помощи в экстремальных ситуациях, работу с травмами и ранеными.

Студенты, проходящие данную программу, также будут изучать основы военной медицины, военно-полевую хирургию, тактику эвакуации пораженных и другие важные аспекты работы военного медицинского персонала.