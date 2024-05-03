На Кубани отдохнут дети из пострадавших от паводков регионов РФ

Детские летние лагеря примут около 4 тыс подопечных из российских регионов, пострадавших в результате наводнения. Первую группу готовятся принять здравницы Анапы.

Детские лагеря Краснодарского края готовы принять более 4 тыс детей из подтопленных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Первую группу ребят из Оренбургской области в эту субботу примут здравницы Анапы. Для 400 мальчишек и девчонок уже подготовлены места размещения, программа мероприятий и экскурсий. Всего же этим летом на отдых в детских оздоровительных центрах Краснодарского края планируем принять более четырех тысяч ребят из подтопленных территорий"

– губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

По его словам, дети из пострадавших семей нуждаются в особой заботе и внимании. Приглашая детей из подтопленных районов, организаторы летних лагерей обеспечивают им не только крышу над головой, здоровое питание и интересные занятия, но и психологическую поддержку в период адаптации к новым условиям.

Проведя лето в детском лагере на Кубани, дети не только смогут отдохнуть после трудностей, но и расширят свой круг общения, получат новые знания и навыки.