Кубань и Крым примут детей из затопленного региона

В южные регионы России отправятся отдыхать порядка 5 тыс детей из Оренбуржья, территория которого была масштабно подтоплена этой весной.

Власти Оренбургской области намерены отправить на летний отдых в Крым и Краснодарский край 5 тыс школьников. Информация об этом была опубликована в telegram-канале главы области Дениса Паслера.

Он рассказал, что таким образом власти решили помочь родителям, которым необходимо восстанавливать подтопленные дома.

"Мы определили — и есть подтверждения от родителей — около 5 тыс. детей отправим в Краснодарский край и другие территории. Область оплатит всю эту работу. Мы понимаем, что это важно, потому что и родителям надо приводить дома в порядок, и детям нужно оздоравливаться. Поэтому организуем работу на 5 тыс. детей, которые будем вывозить на моря"

- Денис Паслер

Сообщается, что в начале мая из Оренбуржья уже отправились около сотни школьников нам отдых в детский лагерь “Артек” в Крыму.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении мест в детских оздоровительных учреждениях для несовершеннолетних из районов, которые были масштабно затоплены.

Сообщается, что власти планируют организовать бесплатный отдых 25 тыс школьникам.