Дагестанцы отправились в Оренбургскую область бороться с паводками

Дагестанцы отправились в Оренбургскую область, чтобы помочь местным жителям бороться с паводками. Ранее более миллиона удалось собрать для пострадавших от наводнения.

Дагестанцы из числа активистов благотворительного мобильного приложения вылетели в Оренбургскую область.

Как пишет телеграм-канал «Что там у дагестанцев», они отправились помогать местным жителям бороться с паводками, которые настигли регион.

Отмечается, что с собой активисты привезли гуманитарную помощь для пострадавших в результате стихии.

Ранее пользователи Tooba собрали более миллиона рублей для жителей Оренбургской области. Их потратили на продуктовые наборы, вещи первой необходимости, одежду, средства гигиены, еду и лекарства для животных.

Что такое Tooba?

Tooba – мобильное приложение, которое занимается сбором денежных средств в благотворительные организации. Основателями являются предприниматель Рамазан Меджидов и программист Тимур Шарапутдинов.

В феврале 2023 года через Tooba за четыре дня было собрано свыше 100 млн рублей на помощь пострадавшим при землетрясении в Турции, из них первые 16 млн поступили за сутки после открытия сбора.

В августе 2023 года удалось собрать более 50 млн рублей на помощь пострадавшим при взрыве на автозаправке в Махачкале.