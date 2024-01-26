Авиарейс вновь объединит Оренбург и Махачкалу

Прямые рейсы из Оренбурга в Махачкалу возобновят с мая 2024 года. Билеты можно купить уже сейчас. Длительность полета составит около 2,5 часов. Вылеты будут производиться два раза в неделю.

С 1 мая текущего года самолеты вновь будут курсировать между Оренбургом и Махачкалой, сообщает пресс-служба оренбургского аэропорта.

Продажа билетов открылась. Самолеты из Оренбурга будут вылетать по средам и субботам в 15:55 по местному времени, а из Махачкалы - по вторникам и пятницам в 18:30 мск.

Перевозками пассажиров будут заниматься компании "Икар" и Северный ветер". Продолжительность полета составит примерно 2 часа 20 минут.