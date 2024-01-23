Махачкалу и Томск соединит авиасообщение

Будет осуществлен запуск авиасообщения между Махачкалой и Томском. Вылеты из Дагестана будут совершаться по понедельникам и пятницам, а из Томска - по вторникам и субботам.

В конце апреля будет запущено прямое авиасообщение от перевозчика "Северный ветер", которое соединит Махачкалу и Томск, сообщает пресс-служба Томского аэропорта.

Новые авиарейс в большей степени рассчитан на жителей сибирского города. Он позволит томичам отдыхать в Дагестане.

Отмечается, что вылеты из столицы Дагестана будут совершаться по понедельникам и пятницам, а из Томска - по вторникам и субботам.

Стоит добавить, что пассажиры будут летать на самолете Boeing 737-800.

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