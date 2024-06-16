Вестник Кавказа

Мутная вода оставила без водоснабжения ряд поселков Ставропольского края

Мутная вода оставила без водоснабжения ряд поселков Ставропольского края
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мутная вода стала причиной отключения водоснабжения в нескольких поселках Ставрополья. В настоящее время воды нет у 1,6 тыс местных жителей.

В нескольких населенных пунктах Ставропольского края ограничили водоснабжение после сильных дождей. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".

"Сегодня в 1:20 в связи с сильными ливнями и повышением мутности исходной воды остановлена работа фильтровальной станции "Юца"

– пресс-служба компании

Там отметили, что в настоящее время нет воды у 1,6 тыс жителей поселков Бородыновка, Змейка и Новотерский. На время проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды.

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