Мутная вода оставила без водоснабжения ряд поселков Ставропольского края

Мутная вода стала причиной отключения водоснабжения в нескольких поселках Ставрополья. В настоящее время воды нет у 1,6 тыс местных жителей.
В нескольких населенных пунктах Ставропольского края ограничили водоснабжение после сильных дождей. Об этом сказано в Telegram-канале "Ставрополькрайводоканала".
"Сегодня в 1:20 в связи с сильными ливнями и повышением мутности исходной воды остановлена работа фильтровальной станции "Юца"
– пресс-служба компании
Там отметили, что в настоящее время нет воды у 1,6 тыс жителей поселков Бородыновка, Змейка и Новотерский. На время проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды.