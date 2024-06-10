Авария на Кубани оставила без воды и света целый город

Краснодарский Славянск-на-Кубани сегодня некоторое время полностью оставался без воды и света из-за аварии на городском водоводе, после которой последовало аварийное отключение водо- и энергоснабжения.

Аварийное отключение воды и света произошло в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, снабжение будет возобновлено после устранения неполадок, сообщил в своем Telegram-канале глава Славянского района Кубани Роман Синяговский.

"Аварийное отключение воды и света. Произошла авария на городском водозаборе. В связи с этим прекращена подача воды. В настоящее время энергетики работают для обнаружения причины нарушения"

- Роман Синяговский

К счастью, сотрудникам местных коммунальных служб удалось оперативно устранить все неполадки – в город вернулись и вода, и электричество, на это специалистам понадобилось меньше двух часов.

Тем не менее, глава района предупредил жителей, что завтра, 17 июня, в Славянском районе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой и усилением ветра до 23 м/с, призвав их быть готовыми к новым катаклизмам.

Напомним, Славянск-на-Кубани - административный центр муниципального образования Славянский район, включающего в свой состав 14 сельских и 1 городское поселение, его население по данным за минувший 2023 год составляет 61 449 человек.