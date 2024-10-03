Вестник Кавказа

Питьевая вода в Махачкале помутнела

Питьевая вода в Махачкале помутнела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Почему вода в столице Дагестана стала мутной? На вопрос ответила ответственная компания.

Жители Махачкалы заметили, что вода из-под крана заметно помутнела. Единый оператор Дагестана по водоснабжению объяснил причину происходящего.

На Миатлинских водоводах, подающих воду в дагестанскую столицу, проводятся ремонтные работы. От этого увеличивается образование осадка на трубопроводе.

«Мы понимаем, что мутная вода доставляет значительные неудобства жителям, однако эта ситуация носит временный характер. После завершения ремонтных работ качество воды полностью восстановится»

- ЕОРД

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