Провокационная реклама в центре Махачкалы не понравилась мэрии

В мэрии Махачкалы осудили провокационные ролики на одной из центральных улиц. Ранее в интернете распространилось видео, на котором двое мужчин борются в трико прямо на улице.

Махачкалинский градоначальник Юсуп Умавов остался недоволен рекламными акциями на одной из центральных улиц города. Мэр назвал опубликованные ролики провокацией.

Он отметил, что подобные видео не соответствуют культуре народов Дагестана и не могут служить достойным примером для молодежи. Умавов подчеркнул, что дагестанцы очень часто ругают приезжих за их вид, однако сами не всегда подают правильный пример.

Глава столицы Дагестана призвал администрацию усилить меры для предотвращения подобного в будущем. Мэр добавил, что это далеко не первый случай, когда на улице проводятся съемки роликов, которые не соответствуют культурным нормам.

Причиной для возмущения стал распространившийся в интернете ролик, на котором двое мужчин в борцовских трико проводят схватку на улице Буйнакского. Это вызвало негативную реакцию в обществе.