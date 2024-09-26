Вестник Кавказа

Платная парковка снова заработает в Махачкале

Платная парковка снова заработает в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Махачкале возобновит свою работу платная парковка. Она временно прекращала свою деятельность из-за профилактических мероприятий.

Платные парковочные пространства снова заработают в центре Махачкалы 9 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Возобновление деятельности связано с завершением профилактических мероприятий. Клиенты смогут оплачивать парковочные сессии в обычном режиме.

Кроме того, вновь заработает фиксация данных о нарушениях. В мэрии призвали владельцев машин оплачивать парковку в течение 15 минут после остановки.

Пресс-служба руководства дагестанской столицы напомнила гражданам, что платное парковочное пространство в Махачкале функционирует с 8 утра до 8 вечера.

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