Вестник Кавказа

Авария оставила без воды 12 санаториев Кисловодска

Машинас питьевой водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на водоводе, снабжающем часть курортного Кисловодска, произошла крупная авария, которая оставила без водоснабжения около 10 тысяч абонентов, в том числе 12 санаториев и 97 улиц города.

Специалисты "Ставрополькрайводоканала" восстанавливают водоснабжение в курортном Кисловодске, который частично остался без воды из-за ночной аварии на водоводе, сообщили в организации.

"Во вторник в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на подающем водоводе в поселке Аликоновка ограничено, ориентировочно до 7 утра среды, водоснабжение для части жителей Кисловодска"

- "Ставрополькрайводоканал"

По предварительным данным, частично или полностью прекращена подача воды в дома 9 тыс 790 абонентов, в числе которых - 5 детских садов, 2 школы и 12 санаториев, а также жилые дома по 97 улицам и переулкам города, передает "Интерфакс".

Помимо горожан, без воды остались жители пригородных поселков Аликоновка, Луначарский и Ново-Кисловодский – вода в их дома появится тоже не раньше завтрашнего утра.

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