Жителей Ставрополья предупредили об отключении воды 1 октября

Завтра в Ставропольском крае часть населения на целый день останется без воды. Воды не будет с 08.00 до полуночи.

Ставрополькрайводоканал предупреждает жителей о предстоящем отключении воды.

В Минераловодском округе во вторник отключение ждет поселок Новотерский и хутора Красный Пахарь и Привольный. Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водоводе и продлится с 08.00 до полуночи.

«На это время для 1693 абонентов, среди которых школа и детский сад в хуторе Красный Пахарь, котельная и государственная специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 26, а также санаторий ООО «Елизавета», будет ограничена подача воды»

– Ставрополькрайводоканал

В Предгорном округе завтра также отчасти будет ограничено водоснабжение. Ремонтные работы на магистральном водоводе оставят без воды с 08.00 до полуночи поселок Железноводский и хутор Воронов, всего 870 абонентов.

Подвоз воды 1 октября в Ставропольском крае будет осуществляться по заявкам абонентов, находящихся в зоне отключения.