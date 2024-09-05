Вестник Кавказа

Весь Новороссийск останется без воды 2 октября

Весь Новороссийск останется без воды 2 октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отключение воды в Новороссийске 2 октября будет носить тотальный характер. Воду выключат ранним утром, работы на сети займут минимум 16 часов

Новороссийск останется без воды с утра 2 октября и до окончания работ, об отключении предупреждает Муниципальный центр управления.

"Уважаемые жители, просим отнестись с пониманием к важности проводимых работ и заранее запастись водой перед предстоящим отключением!"

– МЦУ Новороссийска

Причиной ограничения водоснабжения станут технические работы, они продлятся, как ожидается, минимум 16 часов.

"В зоны водоснабжения № 3, 3а, 6, 12, 21,22,18, 17, 19,20, 27, 27а, 26, 25, 29 30а, 31а предполагаемое время подачи воды: 02.10.2024г. с 06.00 до 08.00 и 02.10.2024г. с 18.00 до 20.00. На верхних этажах МКД возможны перебои с водоснабжением"

– МЦУ

При этом в других районах воды не будет вплоть до окончания работ, это зоны 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 30, 33.

По заявка возможет подвоз воды автоцистернами.

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